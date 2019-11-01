Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа: Пристайко не хочет прололжения банкета

Пристайко высказался против публикации стенограммы разговоров лидеров стран / УНИАН

Дипломатические системы не адаптированы к тому, что публикуются стенограммы личных разговоров между президентами различных стран, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее озвучил запасной вариант завершения войны на Донбассе.

"Публикация стенограммы разговора лидеров – это довольно новая и непривычная форма дипломатии. И в принципе дипломатические системы не адаптированы к такому случаю. Мы думаем, что этот разговор происходит в закрытом формате, лидеры имеют возможность свободно обмениваться мнениями. Если этот свободный обмен становится частью публичного пространства, это меняет нарративы будущих разговоров. И действительно является вызовом для дипломатии и для лидеров", - отметил Пристайко.

При этом глава украинского МИД выразил надежду, что публикация стенограммы "не повлияет на будущее отношений между Украиной и США".

"Я верю, что это изолированный инцидент, который бы нам хотелось, чтобы не повторялся, что позволило бы нашим лидерам свободно обмениваться мнениями по всем вопросам, которые нас интересуют", – подчеркнул Пристайко.

Также Пристайко убежден, что Украина не станет токсичной для американских дипломатов.

"Давайте не забывать, что обычный дипломатический канал общения – Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Украины. Этот канал открыт и продолжает работать. Он вообще не был привлечен ко всему этому событию... Да, действительно, происходит расследование сейчас и некоторые сотрудники, включая американское посольство здесь, были призваны к показаниям перед Конгрессом. Но это все происходит в правовом поле США. Украина не хочет быть затянутой в этот процесс и мне кажется, что нам удается стоять в стороне от тех вопросов и проблем, которые происходят сейчас в Вашингтоне", – добавил глава МИД в интервью ТСН.

Читайте такжеСтенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли новые скандальные подробностиНапомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

В интервью The Washington Examiner президент США подчеркнул, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента и назвал проводимое расследование "жульничеством и обманом".