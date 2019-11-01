Пропустили 90% заседаний: в КИУ назвали злостных депутатов-прогульщиков

В КИУ назвали депутатов-прогульщиков / Фото: УНИАН

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в октябре, и выяснил, кто является самыми злостными прогульщиками.

По информации КИУ, 13 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады в октябре, а один из них не проголосовал ни разу - это Виталий Данилов с ВО Батькивщина.

12 депутатов, которые составили ему компанию в рейтинге, голосовали чаще: Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований, Александр Герега (группа За будущее) - 2%, Андрей Деркач (внефракционный) - 2%, Антон Яценко (За будущее) - 3%, Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%, Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%, Сергей Тарута (ВО Батькивщина) - 6%, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%, Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%, Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%, Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не по болезни, из-за отпуска или командировки).

По информации КИУ, по сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько уменьшилась (17 в сентябре на 13 в октябре).

Ранее стало известно, что Вакарчук прогулял более трети заседаний Верховной Рады.