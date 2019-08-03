От 19 до 800 грн: КИУ назвал стоимость голоса избирателя для партии

Выборы в Раду-2019 проанализировали в КИУ / Reuters

Комитет избирателей Украины проанализировал растраты политических партий из избирательных фондов на выборах в Верховную Раду и сопоставил их с количеством голосов избирателей, высчитав стоимость одного голоса.

По данным пресс-службы КИУ, самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий Всеукраинское объединение Факел и Независимость, которые не прошли в парламент.

Наименьше условно заплатили избиратели Слуги народа, один голос избирателя этой партии на выборах стоил 19 гривен.

Стоимость голосов избирателей на выбора- в парламент распределилась следующим образом:

ВО Факел - цена голоса 861 грн; Независимость - 809 грн; Самопомощь - 359 грн; Аграрная партия Украины - 334 грн; Социальная справедливость - 331 грн; Патриот – 272 грн; Украинская стратегия Гройсмана – 265 грн; Сила права – 235 грн; Оппозиционный блок – 214 грн; Радикальная партия Олега Ляшко – 198 грн; Гражданская позиция – 195 грн; Движение Новых Сил Михаила Саакашвили - 158 грн; Сила Людей – 149 грн; Голос - 129 грн; ВО Свобода – 90 грн; Европейская Солидарность – 88 грн; ВО Батькивщина - 76 грн; Сила и честь - 56 грн; Партия Зеленых Украины - 44 грн; Оппозиционная платформа За жизнь - 34 грн; Партия Шария - 26 грн; Слуга Народа - 19 грн.

Напомним, официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе установлены Центральной избирательной комиссией.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.