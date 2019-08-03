От 19 до 800 грн: КИУ назвал стоимость голоса избирателя для партии

Максимально дешевыми оказались голоса поклонников партии Слуга народа.
Комитет избирателей Украины проанализировал растраты политических партий из избирательных фондов на выборах в Верховную Раду и сопоставил их с количеством голосов избирателей, высчитав стоимость одного голоса.
По данным пресс-службы КИУ, самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий Всеукраинское объединение Факел и Независимость, которые не прошли в парламент.
Наименьше условно заплатили избиратели Слуги народа, один голос избирателя этой партии на выборах стоил 19 гривен.
Стоимость голосов избирателей на выбора- в парламент распределилась следующим образом:
- ВО Факел - цена голоса 861 грн;
- Независимость - 809 грн;
- Самопомощь - 359 грн;
- Аграрная партия Украины - 334 грн;
- Социальная справедливость - 331 грн;
- Патриот – 272 грн;
- Украинская стратегия Гройсмана – 265 грн;
- Сила права – 235 грн;
- Оппозиционный блок – 214 грн;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 198 грн;
- Гражданская позиция – 195 грн;
- Движение Новых Сил Михаила Саакашвили - 158 грн;
- Сила Людей – 149 грн;
- Голос - 129 грн;
- ВО Свобода – 90 грн;
- Европейская Солидарность – 88 грн;
- ВО Батькивщина - 76 грн;
- Сила и честь - 56 грн;
- Партия Зеленых Украины - 44 грн;
- Оппозиционная платформа За жизнь - 34 грн;
- Партия Шария - 26 грн;
- Слуга Народа - 19 грн.
Напомним, официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе установлены Центральной избирательной комиссией.
По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.