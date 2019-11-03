"У Вакарчука совсем смешная история": политолог поведал о феномене певца-политика

Политолог поведал о феномене Вакарчука / Униан

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Святослав Вакарчук в политике – это недоразумение.

"Хоть рейтинг чуточку проседает, электорат Зеленского не расходится по старым политикам. Они не идут к такому недоразумению в политике, как господин Вакарчук", – отметил Загородний во время чата на Главреде.

Ситуацию вокруг главы партии Голос он назвал смешной.

"Кстати, у Вакарчука совсем смешная история. Исследования КМИС показывают, что у него антирейтинг уже на уровне с Бойко, потому что Вакарчук непонятно, как оказался в парламенте, и не собирается заниматься политикой, всплывает раз в две недели с каким-то заявлением, наверное, между концертами. Поэтому "мертві бджоли не гудуть", – резюмировал политолог.

Читайте такжеПочему Вакарчук снова сдулсяНапомним, что Вакарчук прогулял более трети заседаний Рады. Нардеп не явился на 10 из 27 заседаний парламента.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко жестко разнес Вакарчука-политика.

"Я думаю, что Вакарчук не состоялся и не состоится как политик, потому что выглядит как слабая политическая личность. Политика – это не его, и это чувствуется в его месседжах, в его институциональном фукуямовском романтизме. Мне кажется, что ему лучше петь и читать перед сном Фукуяму", – уверен Романенко.