Стали известны подробности съезда Слуги народа

В Слуге народа сообщили, что их съезд начнется в 12:00 / УНИАН

Съезд партии президента Владимира Зеленского Слуга народа состоится в Киеве, начало съезда - в 12:00.

Мероприятие состоится на 3 этаже конгрессно-выставочного центра Парковый, сообщили Главреду в Слуге народа.

В политсиле уточнили, что регистрация участников на съезд Слуги народа начнется в 11:00.

В программу съезда Слуги народа включили:

отчет о деятельности Слуги народа за 2019-й;

решение кадровых вопросов;

обсуждение и принятие решений относительно создания рабочей группы по внесению изменений в устав политсилы;

обсуждение и принятие решений относительно запуска системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.);

принятие решения об участии Слуги народа в выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря.

На съезд, кроме членов политсилы, пригласили представителей Офиса президента, представителей Кабмина, членов Зе-команды со всех регионов и сотрудников СМИ.

Ранее СМИ писали, что съезд партии Слуга народа пройдет в Киеве днем 10 ноября, на мероприятии может выступить руководство украинского государства, в частности, руководство Верховной Рады.

Напомним, спикер парламента и глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд партии состоится 9 или 10 ноября. Политик возглавил политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа. Разумков также сказал, что его отставку должны утвердить на съезде Слуги народа.