СМИ назвали дату и место съезда Слуги народа: о чем будут говорить

Съезд партии Слуга народа пройдет в Киеве 10 ноября, выяснили журналисты / Facebook Слуга народа

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве пройдет съезд партии президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Съезд Слуги народа состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый, пишет Lb.ua со ссылкой на источник в политсиле.

Собеседник издания сказал, что в программу съезда, в частности, включен отчет за год работы и кадровые вопросы.

Также якобы запланировано создание рабочей группы по внесению изменений в статут Слуги народа и обсуждение выборов, которые 22 и 29 декабря запланированы в объединенных территориальных громадах.

Источник утверждает, что на съезде Слуги народа может выступить руководство Украины, в частности, руководство Верховной Рады.

Ранее спикер Верховной Рады и глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд политсилы пройдет 9 или 10 ноября. Разумков возглавил Слугу народа в конце мая, позже стал спикером парламента, а в начале октября сообщил, что покидает руководство Слугой народа. Политик говорил, что его отставка должна быть утверждена на съезде партии.