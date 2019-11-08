"Мозг" Европы": посол ЕС предрек Украине светлое будущее

Матти Маасикас / slovoidilo.ua

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина всегда была кормушкой. По его словам, украинская власть может это изменить.

"(Украина - ред.) это не страна третьего мира абсолютно. Украина - это часть хай-тек среды, это очень развитая страна уже", - цитирует дипломата УНН.

Маасикас считает, что Украина может стать "мозгом" Европы.

"Я полностью согласен с тем, что сказал предыдущий спикер: Украина всегда была, и имеет потенциал быть кормушкой Европы, но Украина имеет и потенциал стать "мозгом" Европы. У вас люди высоко образованные, очень талантливые ... "Мозг" может не вытекать куда-то за границу, мозг может выбирать работать там, где он хочет работать", - отметил посол ЕС.

Также он считает, что большая часть "умных людей" выбирает работу в украинских IT-компаниях, предоставляет услуги и помогают сделать Украину крупнейшим экспортером IT-услуг.

Напомним, что главный научный сотрудник отдела социальной политики Национального института стратегических исследований Елена Малиновская утверждает, что статистика демонстрирует снижение миграции населения с территории Украины, однако показатель выезда все равно весьма высок.