"Причины не изменились": эксперт пояснила ситуацию с массовой эмиграцией украинцев

Эмиграция в Украине остается высокой / vidia.org

Главный научный сотрудник отдела социальной политики Национального института стратегических исследований Елена Малиновская утверждает, что статистика демонстрирует снижение миграции населения с территории Украины, однако показатель выезда все равно весьма высок.

"По статистике, миграция стабилизировалась, но она остается высокой. И причины этого ясны – если у нас заработная плата ниже в три-четыре раза больше, чем в Польше и при этом наши соседи, которые нуждаются в рабочей силе, делают все от них зависящее на законодательном поле и разными другими способами и методами, чтобы привлечь к себе работников извне, то миграция будет продолжаться", - сказала она в комментарии Главреду.

По словам эксперта, причины переезда граждан остаются прежними и нет ничего удивительного в том, что украинцы ищут для себя более благоприятные места для жизни.

"Столь большой показатель – это лишь одно из проявлений большой распространенности миграционных настроений. Ничего странного в этом нет. Причины, по которым люди думают о переезде в другие страны не изменились ни в этом году, ни в предыдущие. После начала войны был шоковый всплеск миграции. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась и люди адаптировались к этой ситуации", - констатировала она.

Малиновская отметила, что усиление военных действий на Донбассе может спровоцировать новую волну миграции. Очередное обострение заставит граждан более интенсивно покидать свое дома в поисках стабильности и блоагополучия.

"Если ситуация стабилизируется, и мы получим какой-то стабильный рост, то начнет действовать иной вектор - это видно по показателям 2017-2018 года. Волна упала, но она осталась достаточно высокой и не росла такими колоссальными темпами, как это было в 2015-2016 годах", - подытожила эксперт.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства.