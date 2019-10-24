"Причины не изменились": эксперт пояснила ситуацию с массовой эмиграцией украинцев

Аналитик полагает, что сейчас ситуация стабилизировалась, но конфликт на Донбассе может спровоцировать новый виток.
Главный научный сотрудник отдела социальной политики Национального института стратегических исследований Елена Малиновская утверждает, что статистика демонстрирует снижение миграции населения с территории Украины, однако показатель выезда все равно весьма высок.
"По статистике, миграция стабилизировалась, но она остается высокой. И причины этого ясны – если у нас заработная плата ниже в три-четыре раза больше, чем в Польше и при этом наши соседи, которые нуждаются в рабочей силе, делают все от них зависящее на законодательном поле и разными другими способами и методами, чтобы привлечь к себе работников извне, то миграция будет продолжаться", - сказала она в комментарии Главреду.
По словам эксперта, причины переезда граждан остаются прежними и нет ничего удивительного в том, что украинцы ищут для себя более благоприятные места для жизни.
"Столь большой показатель – это лишь одно из проявлений большой распространенности миграционных настроений. Ничего странного в этом нет. Причины, по которым люди думают о переезде в другие страны не изменились ни в этом году, ни в предыдущие. После начала войны был шоковый всплеск миграции. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась и люди адаптировались к этой ситуации", - констатировала она.
Малиновская отметила, что усиление военных действий на Донбассе может спровоцировать новую волну миграции. Очередное обострение заставит граждан более интенсивно покидать свое дома в поисках стабильности и блоагополучия.
"Если ситуация стабилизируется, и мы получим какой-то стабильный рост, то начнет действовать иной вектор - это видно по показателям 2017-2018 года. Волна упала, но она осталась достаточно высокой и не росла такими колоссальными темпами, как это было в 2015-2016 годах", - подытожила эксперт.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства.