В Польше определили главные направления новой миграционной политики

30 июня 2019, 15:57

Польша сосредоточится на циклической и кратковременной иммиграции.

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Польша сосредоточится на циклической и кратковременной иммиграции / flickr.com/wlodi

В ближайшем будущем Польше может понадобиться значительное увеличение предложения рабочей силы, говорится в документе "Миграционная политика Польши", обработанном Министерством внутренних дел и администрации Польши.

По мнению авторов стратегии, иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, то есть быть сосредоточенной на нынешних потребностях рынка труда, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением к возвращению поляков с Востока, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, планирующих остаться в Польше.

Читайте также"Возвращайся в Украину": в Варшаве жестоко избили таксиста-заробитчанина"В то же время миграционная политика должна быть подчинена принципам безопасности государства и эффективно предотвращать злоупотребления и нарушения, сопровождающие миграционные процессы и бороться с ними", - говорится в документе.

Если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится, и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков из эмиграции и масштабах репатриации, то в связи с изменениями демографической ситуации, нужно также рассмотреть возможность начать активные меры для миграции с целью переселения "из выбранных стран".

"Механизмы отбора должны принимать во внимание как квалификацию иностранцев, так и факторы, помогающие в их интеграции, а затем ассимиляции, они также должны разрешить временное приостановление или ограничение потока иностранцев в пределах отдельных миграционных каналов", - говорится в документе.

Миграционная политика должна проводиться в соответствии с концепцией господствующей культуры, которая устанавливает иммигрантам определены границы функционирования в государстве, а не согласно модели мультикультурности.

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"Миграционную политику Польши" должно утвердить правительство Польши. Документ необходимо обновлять каждые три года.

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, общее число украинских заробитчан за рубежом по данным на конец 2018 года находится в пределах от 7 до 9 млн человек.

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Польша миграция
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