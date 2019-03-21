"Заробитчане поделятся деньгами": депутаты приготовили сюрприз для трудовых мигрантов

Украинские заробитчане / wyborcza.pl

Группа нардепов во главе с Оксаной Билозир, кумой президента Петра Порошенко, зарегистрировала законопроект по поводу многочисленных украинцев, постоянно работающих за рубежом.

Документом предусмотрено создание карточки украинского мигранта, а также особого Фонда благосостояния украинских мигрантов, которые будет существовать за счет уплаты ими регулярных взносов.

Нардепы предлагают из этих денег платить компенсации украинцам, потерявшим работу за рубежом; оказывать единовременную материальную помощь мигрантам и членам их семей, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни или по другим причинам; финансировать и организацию возвращения мигрантов с семьями в Украину при форс-мажорных ситуациях; выдавать кредитов на получение образования; кредитовать мигрантов и членов их семей для решения жилищного вопроса; предоставлять кредиты для начала или развития собственного бизнеса.

Читайте такжеВосточная Европа открывает границы для украинских заробитчан – The Seattle TimesКроме того, депутаты предлагают создать центральный орган исполнительной власти, который займется госполитикой в сфере внешней трудовой миграции.

"Деятельность центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, направляется и координируется Министром - руководителем центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере труда и социальной политики", − говорится в пояснительной записке.

Финансировать работу такого органа, опять же, предлагается из средств Фонда благосостояния украинских мигрантов.

Напомним, ранее СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине. Позднее глава Минсоцполитики Андрей Рева озвучил впечатляющее число украинских заробитчан.