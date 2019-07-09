Эстонский дипломат сменил Мингарелли на посту главы представительства ЕС в Украине

В 2005 году эстонец едва е попал на дипломатическую службу в Москву, но назначения удалось избежать.
Гражданин Эстонии Матти Маасикас (Matti Maasikas) 9 июля назначен главой Представительства Европейского Союза в Украине, сменив на этой должности французского дипломата Хьюга Мингарелли.
"Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - сообщает Европейская служба внешних дел.
Причина смены дипломата на посту представителя ЕС в Украине – плановая ротация.
Как известно, Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе. Впоследствии в Таллине работал заместителем министра по европейским вопросам.
В 2005 году его назначили послом в РФ. Однако в Москву Маасикас так и не уехал по причине назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.
Как ранее сообщалось, Мингарелли заявил, что Украина не использовала восемь миллиардов евро помощи от Европейского Союза.