Эстонский дипломат сменил Мингарелли на посту главы представительства ЕС в Украине

Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине / Фото: ru.slovoidilo.ua

Гражданин Эстонии Матти Маасикас (Matti Maasikas) 9 июля назначен главой Представительства Европейского Союза в Украине, сменив на этой должности французского дипломата Хьюга Мингарелли.

"Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - сообщает Европейская служба внешних дел.

Причина смены дипломата на посту представителя ЕС в Украине – плановая ротация.

Как известно, Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе. Впоследствии в Таллине работал заместителем министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ. Однако в Москву Маасикас так и не уехал по причине назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Как ранее сообщалось, Мингарелли заявил, что Украина не использовала восемь миллиардов евро помощи от Европейского Союза.