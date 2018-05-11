"Перспектив нет": Мингарелли прокомментировал вступление Украины в ЕС

Руководитель представительства Европейского сюза в Украине Хьюг Мингарелли прокомментировал вероятность вступления Украины в ЕС.

Отвечая на вопрос в ходе круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы", Мингарелли заявил, что Турция и страны Балкан имеют реальные перспективы на членство, а Украина - нет, передает УНИАН.

"В случае Украины сегодня перспективы членства в ЕС нет. Это является большим разочарованием для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не мог предложить эту перспективу", - отметил дипломат.

Читайте также Почему Евросоюз на самом деле отвергает Украину

Он добавил, что главная цель соглашения об ассоциации с Украиной состоит в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но не имеет перспективы членства в ЕС.

Ранее замглавы генсека НАТО заявил, что вступление Украины в НАТО и ЕС - вполне реалистичные цели.