Экс-замминистра рассказал о военном преступлении России в Крыму

В Крыму оккупанты воплощают в жизнь гибридную форму замещения населения, сообщил бывший чиновник.
Бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи заявил, что в захваченном Крыму Российская Федерация реализует замещение населения, а это - военное преступление.
В Крыму воплощается в жизнь гибридная форма замещения населения - для части патриотически настроенных жителей создают такие условия, чтобы они не могли оставаться на полуострове и переезжали на материковую часть Украины, рассказал экс-чиновник Обозревателю.
Куркчи подчеркнул, что у оккупационной "власти" нет полного доверия к украинцам, которые остались в Крыму.
"…Потому на ключевые должности, в рамках бонусных программ, поощряют переезжать в Крым специалистов медицины, образования, военных и их семьи, которые тоже должны быть трудоустроены", - заявил собеседник.
По его словам, для того, чтобы люди приезжали на полуостров, создаются специальные программы, выделяются "подъемные".
"Был кейс, когда в Армянск приехал человек из Краснодарского края, получил миллион рублей подъемных и должен отработать там пять лет. Программы с такими деньгами работают и дают определенный результат…", - сказал бывший чиновник.
Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что для Крыма не создана "формула Штайнмайера". Глава государства считает, что Украина сама не справится с разрешение вопроса полуострова, и его возвращение под контроль украинской власти нужно обсуждать в нормандском формате (наша страна, Россия, Германия, Франция).
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.