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Экс-замминистра рассказал о военном преступлении России в Крыму

9 ноября 2019, 08:44

В Крыму оккупанты воплощают в жизнь гибридную форму замещения населения, сообщил бывший чиновник.

В Крыму РФ замещает население, а это - военное преступление, сказал Юсуф Куркчи - Крым 2019
В Крыму РФ замещает население, а это - военное преступление, сказал Юсуф Куркчи / Reuters

Бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи заявил, что в захваченном Крыму Российская Федерация реализует замещение населения, а это - военное преступление.

В Крыму воплощается в жизнь гибридная форма замещения населения - для части патриотически настроенных жителей создают такие условия, чтобы они не могли оставаться на полуострове и переезжали на материковую часть Украины, рассказал экс-чиновник Обозревателю.

Куркчи подчеркнул, что у оккупационной "власти" нет полного доверия к украинцам, которые остались в Крыму.

"…Потому на ключевые должности, в рамках бонусных программ, поощряют переезжать в Крым специалистов медицины, образования, военных и их семьи, которые тоже должны быть трудоустроены", - заявил собеседник.

По его словам, для того, чтобы люди приезжали на полуостров, создаются специальные программы, выделяются "подъемные".

"Был кейс, когда в Армянск приехал человек из Краснодарского края, получил миллион рублей подъемных и должен отработать там пять лет. Программы с такими деньгами работают и дают определенный результат…", - сказал бывший чиновник.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что для Крыма не создана "формула Штайнмайера". Глава государства считает, что Украина сама не справится с разрешение вопроса полуострова, и его возвращение под контроль украинской власти нужно обсуждать в нормандском формате (наша страна, Россия, Германия, Франция).

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым население Юсуф Куркчи
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