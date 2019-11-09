Экс-замминистра рассказал о военном преступлении России в Крыму

В Крыму РФ замещает население, а это - военное преступление, сказал Юсуф Куркчи / Reuters

Бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи заявил, что в захваченном Крыму Российская Федерация реализует замещение населения, а это - военное преступление.

В Крыму воплощается в жизнь гибридная форма замещения населения - для части патриотически настроенных жителей создают такие условия, чтобы они не могли оставаться на полуострове и переезжали на материковую часть Украины, рассказал экс-чиновник Обозревателю.

Куркчи подчеркнул, что у оккупационной "власти" нет полного доверия к украинцам, которые остались в Крыму.

"…Потому на ключевые должности, в рамках бонусных программ, поощряют переезжать в Крым специалистов медицины, образования, военных и их семьи, которые тоже должны быть трудоустроены", - заявил собеседник.

По его словам, для того, чтобы люди приезжали на полуостров, создаются специальные программы, выделяются "подъемные".

"Был кейс, когда в Армянск приехал человек из Краснодарского края, получил миллион рублей подъемных и должен отработать там пять лет. Программы с такими деньгами работают и дают определенный результат…", - сказал бывший чиновник.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что для Крыма не создана "формула Штайнмайера". Глава государства считает, что Украина сама не справится с разрешение вопроса полуострова, и его возвращение под контроль украинской власти нужно обсуждать в нормандском формате (наша страна, Россия, Германия, Франция).