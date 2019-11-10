Без претензий не бывает: в Слуге народа допустили ротацию министров

Давид Арахамия / УНИАН

В Кабинете министров возможны ротации некоторых министров, заявил глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, пока не было "мощных сигналов" о том, чтобы кого-то заменять (в правительстве, - ред.).

"Ротация Кабмина, я думаю, что не должна быть. Мы предоставили, кажется, один год иммунитета премьеру. Что может быть, если кто-то будет неудовлетворительно работать, то это ротации каких-то конкретных министров", - сказал он журналистам перед началом первого этапа очередного съезда партии.

Арахамия добавил, что не бывает правительства, к которому бы не было претензий.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что с вероятностью 75% действующий парламент завершит свою каденцию досрочно.