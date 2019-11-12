  1. Главная
  3. Политика

"Очень страшные последствия": эксперт сказала, что грозит Украине в случае распада России

12 ноября 2019, 05:57

Распад крупных государств сопровождается военными конфликтами, предупредила профессор.

В случае распада РФ Украине грозят очень страшные последствия, предупредила эксперт
В случае распада России Украине грозят очень страшные последствия, предупредила эксперт / Reuters

В случае распада Российской Федерации Украине грозят очень страшные последствия, в частности, под боком украинского государства может начаться война, которая будет перекидываться на его территорию.

Если РФ распадется - украинскому государству будет непросто избежать конфликтов, рассказала академик-секретарь отделения экономики НАНУ - директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, профессор, доктор экономических наук Элла Либанова во время чата на Главреде.

Собеседница подчеркнула, что, если и когда Россия начнет распадаться, далеко не факт, что в Украину поедут жители Москвы, Санкт-Петербурга или других городов европейской части этой страны, ведь РФ сегодня - это далеко не славянская страна.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина"…распад крупных стран главным образом сопровождается военными конфликтами. Не знаю, кому хотелось бы войны под боком. Война так или иначе будет перекидываться на нашу территорию…", - предупредила академик.

Ранее журналист и блогер Кирилл Сазонов говорил, что в двери России буквально стучится внутренний системный кризис, и смерть лидера государства - Владимира Путина - может стать его катализатором. По его словам, РФ едина только благодаря Путину.

Россия распад Элла Либанова
Сейчас вы просматриваете новость «"Очень страшные последствия": эксперт сказала, что грозит Украине в случае распада России». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:16
ТОП-6 модных стрижек для женщин после 50 лет, которые отлично молодят - фото
05:57
"Очень страшные последствия": эксперт сказала, что грозит Украине в случае распада России
05:33
Салют барону Втузенбаху: топ-3 правил качественного анального секса
05:05
Когда будет Черная пятница 2019: Киев уже готовится – каких цен ждать Видео
04:27
Французский маникюр новинки 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – фото Фото
04:01
Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего - отказаться и приметы
03:10
"Оккупанты нам все загадят": в Крыму произошла новая экологическая катастрофа
02:35
Сексолог дала рекомендации для классного орального секса
02:09
"Мерзко, позорище, сосков нет": Наталья Штурм показала большую грудь Фото
01:53
"Мы не сможем победить Путина": эксперт предложил "замириться" с Москвой Видео
01:03
Soap Brows взрывают Instagram: визажист рассказала, как сделать "мыльные" брови Фото
00:28
12 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Синичкин день Видео
11 ноября, понедельник
23:39
Арахамия рассказал, почему Зеленский пошел на перетряску руководства СБУ
23:27
Эхо секс-скандала: в Слуге народа переизберут главу комитета Яременко
23:02
НАБУ пришло за экс-замом Гонтаревой в Нацбанке - СМИ
22:37
Эксперт рассказала, как и почему европейцы в Европе постепенно "вымирают"
22:12
Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату
21:47
В Москве экстренно госпитализировали звезду Ночного дозора
21:35
Сидоренки-Сидоренки 17 и 18 серия смотреть онлайн 11-11-2019 Видео
21:24
Бурный роман, повышение: кому гороскоп на завтра сулит встряску
21:11
Куда там Бузовой: полуголый Батрутдинов повеселился в компании красоток - фото
20:59
Верховная Рада отложила земельные законы до лучших времен Видео
20:52
Футболист ударил тренера противника и спровоцировал массовую драку - видео Видео
20:26
"Обама давал одеяла": Помпео рассказал об оружии для "борьбы с русскими"
20:16
Закрепить особый статус Донбасса в законе: Путин и Меркель обсудили Украину Видео
20:10
"На 100%": в Минобороны рассчитывают на увеличение военной помощи от США
19:42
"Зиговали под бандеровские лозунги": Скабеева распалилась гневом из-за украинских ультрас Видео
19:34
Прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР": в России дали Киеву совет Видео
19:03
В Украине повысили цену на газ для населения Видео
18:57
"*баный стыд, дебилы": Алексей Панин натыкал дочку лицом в говно Видео
18:54
"Выскользнет из ослабевших рук": Кулеба предрек завершение войны с РФ
18:45
Лукашенко - да, а Путин - нет: социологи выяснили предпочтения украинцев среди зарубежных политиков
18:45
Перші Ластівки 1 серия смотреть онлайн и сюжет Видео
18:21
Суд арестовал топ-чиновника Минобороны из-за бронежилетов для ВСУ
17:59
"У*бывай отсюда": в Сети появилось видео оскорблений Тайсона динамовскими фанатами Видео
17:47
Власти "ДНР" поставили Киеву жесткий ультиматум
17:45
ЧП с потолками: в Киеве и в Одессе произошли жуткие инциденты Видео
17:37
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
17:19
Большинство украинцев пока не созрели к продаже земли - опрос Видео
16:52
"Превратилась в чудовище": историка, который отпилил руки и голову своей аспирантке, закрыли в СИЗО
16:46
Пятеро в балаклавах: в центре Одессы совершили вопиющий акт вандализма
16:22
"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсети Фото
16:20
Женская стрижка под горшок – самая модная и эффектная стрижка 2019 с акцентом на глаза - фото Фото
16:17
Возвращение Донбасса: Сивохо озвучил первый шаг
16:10
Чиновники КГГА отмывали деньги на спортинвентаре для детских учреждений – СБУ
16:09
Во Франции произошло землетрясение: сейсмологи сделали предупреждение Видео
16:06
У ПриватБанка проблемы с платежами: почему не работает Приват24
16:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 11 выпуск 3 сезон - 08-11-2019 Фото Видео
15:55
В Петровском завершилось разведение сил: все подробности
15:39
"Неонацисты правят бал": Лавров распереживался из-за украинских радикалов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять