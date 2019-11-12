"Очень страшные последствия": эксперт сказала, что грозит Украине в случае распада России

В случае распада России Украине грозят очень страшные последствия, предупредила эксперт / Reuters

В случае распада Российской Федерации Украине грозят очень страшные последствия, в частности, под боком украинского государства может начаться война, которая будет перекидываться на его территорию.

Если РФ распадется - украинскому государству будет непросто избежать конфликтов, рассказала академик-секретарь отделения экономики НАНУ - директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, профессор, доктор экономических наук Элла Либанова во время чата на Главреде.

Собеседница подчеркнула, что, если и когда Россия начнет распадаться, далеко не факт, что в Украину поедут жители Москвы, Санкт-Петербурга или других городов европейской части этой страны, ведь РФ сегодня - это далеко не славянская страна.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина"…распад крупных стран главным образом сопровождается военными конфликтами. Не знаю, кому хотелось бы войны под боком. Война так или иначе будет перекидываться на нашу территорию…", - предупредила академик.

Ранее журналист и блогер Кирилл Сазонов говорил, что в двери России буквально стучится внутренний системный кризис, и смерть лидера государства - Владимира Путина - может стать его катализатором. По его словам, РФ едина только благодаря Путину.