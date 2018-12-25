"Смерть Путина": журналист назвал главное условие распада России

25 декабря 2018, 09:04

РФ грозит внутренний системный кризис, предупредил блогер.

Журналист полагает, что РФ грозит распад после смерти Владимира Путина
РФ грозит распад после смерти Владимира Путина, полагает журналист / Reuters

Журналист, блогер Кирилл Сазонов считает, что сейчас Российская Федерация едина только благодаря президенту Владимиру Путину.

Внутренний системный кризис уже буквально стучится в двери России, и смерть лидера страны послужит его катализатором, рассказал аналитик Обозревателю.

По его словам, главное, чтобы Украину "не засыпало осколками этой башни, когда она начнет падать".

"…с одной стороны, на Кавказе куча проблем. С другой стороны, Китай уже претендует на часть Сибири и вполне может ее захватить. Большие проблемы в Ингушетии и в Чечне", — отметил собеседник.

Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

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Россия распад развал Владимир Путин Кирилл Сазонов
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