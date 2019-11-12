"Не подливать масла в огонь": Кулеба дал совет по США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / офис президента Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал скандал вокруг стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского. По его словам, Украине не надо "подливать масла в огонь".

"Когда есть политический кризис, первое, что делает дипломат, чиновник или любой член правительства - становится более осторожным в своих решениях и заявлениях. Поэтому я уверен, что Украине сейчас нужно дождаться решения внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах", - отметил чиновник в интервью РБК-Украина.

В то же время он указал, что Украине необходимо дождаться завершения кризиса.

"Нужно быть осторожными, вести себя очень сбалансировано и ждать завершения кризиса. Наша политика - не подливать масла в огонь" – подытожил Кулеба.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп пообещал, что обнародует стенограмму своих телефонных переговоров с коллегой из Украины Владимиром Зеленским – если его до этого доведут демократы.