"Мне это не нравится": Трамп собрался идти на крайние меры из-за разговора с Зеленским

Трамп собрался идти на крайние меры из-за разговора с Зеленским / Фото Getty images

Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что обнародует стенограмму своих телефонных переговоров с коллегой из Украины Владимиром Зеленским – если его до этого доведут демократы.

Причем речь идет еще о старом звонке, во время которого Трамп поздравлял Зеленского с победой. Это произошло до 25 июля, пишет ТАСС.

"Я опубликую его [разговор], если они [демократы] захотят. Не вижу проблем с этим, но мне это не нравится делать, ведь это такой плохой прецедент", – считает Трамп.

Как сообщалось, в ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом. В законодательстве не предусмотрен порядок обнародования стенограмм телефонных бесед, подчеркнули в Офисе президента Украины.

Читайте такжеТрамп требовал от Зеленского расследования против Бадена и Клинтон - New York TimesНапомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.