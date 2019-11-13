Деоккупация Крыма: у Зеленского озвучили планы

Кориневич назвал планы по деоккупации Крыма / Фото: Радио Свобода

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич, который ранее рассказал, много ли в аннексированном Крыму фанатов "русского мира", озвучил планы в рамках деоккупации Крыма.

"Если мы говорим о наших стратегических целях, то, прежде всего, мы говорим о направлении законодательной работы. Это то, что, собственно говоря, является нашим полномочием в соответствии с законом Украины. Мы действительно будем пытаться становиться тем органом, который разрабатывает нужные для Крыма и крымчан законопроекты и уже определенные наработки у нас есть", - рассказал Кориневич по время брифинга в Киеве.

При этом Кориневич обратил внимание на то, что представительство будет разрабатывать законопроекты по защите прав крымчан.

"Второй приоритет - это информационная политика и связь с гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях", - добавил он.

Третьим приоритетом, по словам Кориневича, есть общие вопросы прав крымчан.

"Это может быть что угодно. Или содействие в получении паспорта или временного жилья или какие-то другие вопросы, - добавил он.

Читайте такжеВодная блокада захваченного Крыма: через несколько месяцев населению нечего будет питьНапомним, ранее представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что эти темы Донбасса и аннексированного Крыма разделять нельзя. При этом он указал, что эти проблемы принесены извне.

"Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне", - сказал Кориневич.

По его словам, если концентрироваться только на одной части проблемы, то результата не будет.

"Если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата", - подчеркнул Кориневич.