"Потом дойдут руки": у Зеленского высказались по Донбассу и Крыму

Антон Кориневич / Фото: Радио Свобода

Конфликт на Донбассе еще не решен, но выход из ситуации ищут, а вот вопрос аннексированного Российской Федерацией украинского полуострова почти не поднимают. Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич считает, что эти темы разделять нельзя.

При этом он указал, что эта проблема принесены извне.

"Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне", - цитирует Униан политика.

По его словам, если концентрироваться только на одной части проблемы, то результата не будет.

"Если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата", - подчеркнул Киориневич.

Кроме того, он отметил, что вопросы реинтеграции отдельных территорий Донбасса и деоккупации Крыма нельзя разделять.

"Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - подытожил представитель президента в Крыму.

Напомним, что во время пресс-марафона в Киеве Зеленский выступил за вынесение вопроса о возвращении аннексированного Россией Крыма на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате". В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вопрос закрыт.