У Зеленского рассказали, много ли в аннексированном Крыму фанатов "русского мира"

Крым. Иллюстративное фото / УНИАН

Постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что на временно аннексированном полуострове много жителей, которые "ждут Украину".

С таким заявлением он выступил в среду, 13 ноября, на брифинге в Киеве, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого "русского мира". Там есть люди, которые ждут Украину, ждут от Украины сначала, возможно, месседжей, потом реальных действий", - сказал Кориневич.

Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского рассказали, возвратит ли Киев поставки воды в аннексированный Крым. До этого экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал о том, благодаря каким вещам Крым может вернуться под контроль Украины.