"Скоро в Крыму покатается на мотоцикле": из-за слов Макрона посла Франции вызвали в МИД Украины

Из-за слова Макрона посла Франци вызвали в МИД / Reuters

Скандальные заявления президента Франции о том, что ему гораздо приятнее видеть у себя в стране легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд, стали поводом для вызова французского посла в Министерство иностранных дел Украины.

По словам пресс-секретаря украинского МИД Екатерина Зеленко, прибывший дипломат пояснил, что у французской стороны нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции.

"Следовательно, слова Э. Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", — отметила Зеленко.

Она также отметила, что обе стороны в ходе состоявшейся встречи подтвердили наличие между Киевом и Парижем полного понимания и сотрудничества в вопросах, связанных с передвижением граждан обеих стран.

Отметим, на слова Макрона в интервью журналу Valeurs Actuelles в соцсетях довольно активно отреагировали украинцы, которые живут и работают во Франции.

"Дуже цікаво,а легальні румуни-цигани,які тут живуть як попало,бомжують,вони взагалі нікого не напрягають!!!???", - вопрошает Натали Тугай.

"В метро вони крадуть.негри карманники теж в метро крадуть.Наші не св'яті але так таки не крадуть як ці легальні.А сигарети возили і до безвізу", - ответила ей Галина Суховенко.

"Цікаво, чому Макрон не виражається так про "аллахахбарців"??? Невже його вони влаштовують в країні???", - задается вопросам Элина Семчук.

"Чому не висловлюється? Не тільки висловлюється, а й діє! Прийнята низка нових розпоряджень про боротьбу з радикалістами, кожен день в французьких публікаціях проскакують новини про знешкодження когось з радикалістів, про департацію і позбавлення громадянства за підтримку радикально настроєних", - ответила Любовь Бо.

Добавим, что вопреки официальному заявлению украинского МИД, Украина и Франция пришли к понимаю, украинцы все еще активно обсуждают заявление Макрона у убеждены, что без Путина тут не обошлось.

"Я обурена.. рано раділа молодому президенту Франції Презираю, слабенький.. французік..", - пишет Лена Цой.

"Після дуже тісного спілкування з Путіним і не про таке заспіваєш. Скоро Макрон і в Крим приїде покататися на мотоциклі хірурга Задостанова", - убеждена Валентина Рубан.

"Макрон грає на боці Москви. Дарма Європа сподівається розміняти свій спокій на Україну. Циклоп не зупиниться, якщо його не зупинити", - убеждена Елена Гончарова.

"Скоріше за все домовленності з Путіним... Та то зовсім не красить Макрона і такий популізм вийде боком..", - добавил Станислав Гречуха.

Читайте такжеВ МИД вызвали чешского посла после скандала с визитом крымских "активистов" в ПрагуНапомним, ранее президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации в Украине и указали на "безальтернативность минского комплекса мер как основы для решения внутриукраинского конфликта".

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры убеждены, что Украина должна безоговорочно выполнять все взятые на себя обязательства.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера, - говорится в сообщении.