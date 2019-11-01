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Макрон пожаловался на "нелегальные украинские банды"

1 ноября 2019, 09:28

После скандального заявления на президента Франции посыпались критические комментарии.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон угодил в скандал после того, как заявил о существовании "нелегальных украинских банд".

Такое мнение французский лидер высказал в интервью журналу Valeurs Actuelles, который исповедует правые взгляды.

В частности, Макрон подчеркнул, что он стремиться бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции: "Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд".

После скандального заявления на Макрона посыпались критические комментарии, пишет Немецкая волна. В частности, его обвинили в подыгрывании французским сторонникам правых взглядов и желании отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году.

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В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всех французам через все средства массовой информации".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов во время встречи с Макроном подарил ему сувенир из российской тюрьмы.

банды миграция Эммануэль Макрон Украина
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