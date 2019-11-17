У "миролюбивого" Путина заметили "подвох" в словах "русофоба" Климкина

В России отреагировали на слова Климкина об успехах Путина на Донбассе / УНИАН

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал разведение сил на Донбассе успехом лидера России Владимира Путина.

"К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение", — заявил Климкин.

Так вот, сенатор убежден, что состоявшееся на Донбассе разведение сил является успехом всех стран "нормандского формата", а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путем", — особо отметил Джабаров.

При этом Джабаров предположил, что в словах Климкина "есть подвох", поскольку тот, занимая пост главы украинского МИДа, проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику, сообщает RT.

Читайте также"Швырнул документы": Климкин рассказал о стычке с ЛавровымНапомним, ранее Владимир Путин высказал свою позицию по разведению сил на Донбассе.

"То, что произведено отведение сил в двух точках критических – это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действие украинских властей, так и как действие непризнанных республик… Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее", – сказал Путин.