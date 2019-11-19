"Темный рыцарь": Скороход сказала, кто сливает секреты Слуги народа

Telegram-канал Темный рыцарь ведет кто-то из фракции Слуги народа, уверена Анна Скороход / УНИАН

Канал Темный рыцарь в Telegram, который публикует внутрипартийную информацию политсилы президента Владимира Зеленского Слуга народа, ведет кто-то из фракции этой партии.

Telegram-канал Темный рыцарь ведет не простой народный избранник, поделилась мнением исключенная из фракции Слуги народа нардеп Анна Скороход, сообщает Обозреватель.

По словам собеседницы, канал ведет кто-то "из круга заместителей". Политик добавила, что к обнародованной информации не всегда имеют доступ рядовые нардепы.

"Я четко уверена, что это кто-то из фракции (ведет Telegram-канал Темный рыцарь - Ред.)", – отметила Скороход.