Политолог рассказал, что ждет Россию после смерти Путина

После смерти Путина в России начнут ставить ему памятники / Reuters

Многие говорят, что в России начнутся перемены реальные только после смерти действующего президента Владимира Путина.

При этом политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов в комментарии Главреду рассказал, что после смерти Путина в России начнется период, когда ему будут ставить памятники.

"Пионеры о нем будут петь песни, будут выходить многотомники с его сочинениями и высказываниями, а все дети и школьники должны будут учить наизусть оттуда цитаты… Все это нас ожидает при плохом сценарии", - отметил Морозов.

В то же время политолог спрогнозировал и позитивный сценарий.

"При хорошем сценарии ничего этого не будет. При этом произойдет быстрое развенчание той лжи, которую Путин создал при своем правлении, и у нас будет другая история. В этом случае мы все с радостью поучаствуем в том, чтобы поставить точку в этой очень мрачной странице русской политической истории, которую Путин из себя представляет. Хотелось бы, чтобы это произошло. Но я на это не очень рассчитываю, честно говоря", - резюмировал эксперт.

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"Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, "как они делают это", всегда интересно", — пояснил Сурков.