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Аннексия Крыма размыла границы: эксперт дал прогноз, будет ли распад России

22 ноября 2019, 07:12

В ближайшие 20-30 лет Российскую Федерацию ждут потрясения.

Александр Морозов
Александр Морозов высказался о судьбе России / facebook.com

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов прокомментировал перспективу возможности развала Российской Федерации и высказал мнение, что именно аннексия Крыма и поставила под вопрос границы РФ.

Морозов уверен, что Советский Союз пока что до конца распался – это процесс продолжается по сей день.

"И все конфликты на территории бывшего Советского Союза – и те, в которых Россия принимала участие, и те, в которых она не участвовала, являются последствиями распада СССР, который, очевидно, не закончен. И то, что произошло с Крымом, и то, что произошло на Донбассе, если смотреть с исторической точки зрения, тоже является частью этого масштабного процесса", - сказал политолог во время чата на Главреде.

Морозов считает, что неважно – теряете вы территорию или, наоборот, незаконно захватываете чужую. В любом случае это означает потерю части суверенитета. Так для России было и с аннексией Крыма.

"Ведь, захватывая чужую территорию, вы нарушаете границы, и тем самым ваши собственные границы ставятся под вопрос. Так что аннексия Крыма поставила под вопрос и границы Российской Федерации – они тем самым размылись", - отметил эксперт.

Политолог высказал предположение, что исторический процесс распада Советского Союза будет длиться еще 20-30 лет, и что-то произойдет и с Россией в том числе.

"Но, если смотреть на нынешние события, то признаков возможного распада России, конечно же, нет, так как нет глубоких региональных противоречий, а российские политические элиты стремятся к центру, поддерживают его и высоко ценят те финансовые возможности, которые дает унитарное государство", - резюмировал политолог.

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Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не может планировать свою деятельность, надеясь на то, что рано или поздно произойдет развал России, как это прогнозируют многие эксперты. 

Экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что развал Российской Федерации неминуем, и Украина должна быть готова к этому. В то же время генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страны Запада не допустят развала Российской Федерации как государства.

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