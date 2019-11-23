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Путин честен: эксперт раскрыл планы хозяина Кремля в Украине

23 ноября 2019, 04:55

Украина для Владимира Путина – определяющая страна, считает Виталий Манский.

Виталий Манский
Виталий Манский - автор картины Свидетели Путина / Фото УП

Президент России Владимир Путин ставит перед собой задачу восстановить  Советский Союз, Российскую империю, и для этого ему очень нужна Украина. Такое мнение высказал российский режиссер-документалист, автор картины Свидетели Путина Виталий Манский.

"Потеря Украины – такой глобальный надлом стройного плана Путина. Украина для него – определяющая страна. Ну, не с Абхазией же восстанавливать империю!", - сказал режиссер в интервью Украинской правде.

По его словам, у хозяина Кремля более или менее получалось идти к своей цели. Когда прошел первый Майдан и к власти в Украине пришел Виктор Ющенко, через хитрости и экономическое давление его "снесли" после первого же срока, напомнил Манский.

"И они все-таки посадили Януковича, который, совершенно очевидно, был ориентирован на Москву. Им казалось: "Не вопрос, ну да, бывают какие-то срывы, но мы сейчас все восстановим", - добавил документалист.

Манский считает, что российская идеологическая машина работает весьма откровенно и открыто.

"Не знаю, можно ли так сформулировать, но Путин в чем-то честен в своих устремлениях. Но и во время Третьего рейха руководитель Германии тоже был весьма откровенен в своих устремлениях. И аннексия Австрии была его победой, после которой он и позволил себе начать то, что привело к его концу и фактически к катастрофе всей Германии", - резюмировал режиссер.

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Напомним, Виталий Манский также рассказал, как Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению режиссера, хозяин Кремля не рассматривает украинского лидера как серьезного-соперника.

СССР Виктор Янукович Виктор Ющенко Владимир Путин Виталий Манский новости Украины
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