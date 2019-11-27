"За счет слабого": политолог объяснил, почему на Западе готовы пожертвовать Украиной

Евросоюз, Украина / Reuters

Германия и Франция стремятся к тому, чтобы конфликт на Донбассе завершился в самое ближайшее время, заявил политолог Евгений Магда.

По его мнению, в этом вопросе они вовсе не озабочены украинскими интересами.

"Они не видят ничего крамольного в том, если он как можно скорее завершится за счет украинских интересов", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По мнению эксперта, этот сценарий не пугает западных партнеров Украины.

"Это образцовая ситуация для международных отношений – завершаем конфликт за счет слабого", - добавил Магда.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европу не забывать, что конфликт в Украине не закончился.