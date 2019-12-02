СМИ рассказали, кто еще в Слуге народа ходит под угрозой лишения мандата

Дмитрий Разумков и его однопартийцы по Слуге народа / УНИАН

В украинском парламента зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов новоназначенного губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главы Укравтодора Александра Кубракова (оба до сих пор входят во фракцию Слуга народа).

Как сообщают украинские СМИ, в ближайшую среду, 4 декабря, данные законопроекты рассмотрит регламентный комитет и в четверг, 5 декабря, скорее всего, они будут вынесены на голосование

После этого на мажоритарном округе №179 (округ Кучера), согласно закону, должны быть объявлены перевыборы.

Согласно избирательному списку Слуги народа следующим вместо Кубракова зайдет Сергей Мандзий. За ним, в свою очередь, следующий кандидат на вход в парламент - Александр Санченко (один из руководителей популярнейшего музыкального фестиваля Atlas-Weekend.

Напомним, ранее Анна Скороход, недавно с громадным скандалом исключенная из фракции партии Слуга народа, рассказала, сколько нардепов хотят "сделать ноги" из

этой фракции.