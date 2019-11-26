Скороход рассказала, сколько нардепов хотят "сделать ноги" из Слуги народа

Анна Скороход / УНИАН

Нардеп Анна Скороход, недавно с громадным скандалом исключенная из фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) в Раду, заявила о том, что на выход оттуда вскоре последуют 11 нардепов.

"Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть... Не могу фамилии давать. Как я могу сдавать [...] Это люди, которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались?" – заявила она в эфире телеканала Прямой.

Напомним, ранее Скороход заявляла о том, что канал Темный рыцарь в мессенджере Telegram, публикующий внутрипартийную информацию политической силы президента Владимира Зеленского Слуга народа, ведет кто-то из фракции этой партии.