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Увольнение не станет индульгенцией: в Слуге народа анонсировали расследование против Трубы

4 декабря 2019, 10:54

Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание, отметила Ирина Верещук.

Роман Труба
Роман Труба может понести наказание/ Униан

Роман Труба, которого Верховная Рада уволила с должности директора Госбюро расследований, должен понести наказание, если в скандальных записях его разговоров будет обнаружен состав преступления. Об этом заявила нардеп от партии Слуга народа Ирина Верещук.

"К руководителю (ГБР, - Главред) есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его записи разговоров многочасовые, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – заявила Верещук в эфире ObozTV .

По ее словам, отставка не станет индульгенцией для главы ГБР Романа Трубы.

"Должна быть неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – отметила нардеп.

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Напомним, в ноябре в Украине разгорелся "кассетный скандал". В Сеть начали выкладывать звуковые роли, записанные якобы в кабинете главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы - с голосом, похожим на его. В мессенджере Telegram некие анонимы создали канал под названием "Трубу прорвало". По их словам, всего имеются "пару часов интересных разговоров", которые демонстрируют, как в бюро "решаются проблемы" о закрытии уголовных производств, как "по звонку" из Офиса президента Украины останавливаются обыски на тех или иных предприятиях фигурантов уголовных дел.

отставка Верховная Рада ГБР Слуга народа Роман Труба новости Украины
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