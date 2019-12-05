КрымНаш: политолог заметил у Путина "синдром Брежнева"

Путин "откусил" Крым и уже не отдаст его Украине / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин вынужден пойти на встречу "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря в Париже, потому что очень хочет вернуться в клуб современных европейских государств. При этом вопрос Крыма хозяин Кремля, скорее всего, даже не захочет обсуждать, но будет торговаться относительно Донбасса и транзита газа. Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

В частности, Орешкин сравнил грядущий нормандский саммит с Хельсинским совещанием 1975 года, когда была зафиксирована нерушимость границ в Европе. По его словам, тогда Леонид Брежнев был очень доволен тем, что границы становились международно признанными, а ограничения на торговлю снимались.

"Сейчас Путин в меньшей мере пытается повторить эту историю: мол, отстаньте от меня с Крымом, мы его все равно не отдадим, а остальные территории обсуждать можно", - цитирует Орешкина НВ.

Политолог считает, что у Путина уже нет ни ресурсов, ни желания отобрать Одесскую или Харьковскую область Украины.

"Логика Путина тоже понятна - он откусил Крым, совершенно точно не собирается его отдавать, а там уже можно торговаться - с ценами на газ, транзитом, Северным потоком-2. Примерно этим и должно было закончиться. Война же не может продолжаться бесконечно, а значит, будут санкционные, экономические, политические игры", - резюмировал эксперт.

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Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже президент страны-агрессора Владимир Путин может выдвинуть украинскому лидеру Владимиру Зеленскому два дополнительных условия по Донбассу. В частности, речь может пойти о том, чтобы Украина еще дальше развела войска на линии соприкосновения, а также приняла закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Как сообщал Главред, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. По информации, на совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.