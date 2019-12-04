Эксперт назвал возможные дополнительные условия Путина по Донбассу

Игорь Романенко прокомментировал встречу "нормандской четверки"/ УНИАН

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже президент страны-агрессора Владимир Путин может выдвинуть украинскому лидеру Владимиру Зеленскому два дополнительных условия по Донбассу.

В частности, по словам Романенко, Путин хочет, чтобы Украина еще дальше развела войска на линии соприкосновения, а также приняла закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе. При этом, уверен генерал-лейтенант запаса, эти вопросы Украине пока что нецелесообразно рассматривать, а тем более их выполнять.

"Потому что за ними очень много подводных течений. И потому они переносятся непосредственно на встречу", – сказал Романенко в эфире ObozTV.

Задача украинской стороны – "четко представлять наши красные линии и их не переходить, бороться за интерес Украины".

"Хотя понятно, что если будет продвижение, оно будет компромиссным", – добавил Романенко.

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Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. По информации, на совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил красные линии Украины во время встречи "нормандской четверки" в Париже. В частности, глава МИД заявил, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" "ДНР" и "ЛНР".