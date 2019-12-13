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Зеленский рассказал о "грехах" Порошенко

13 декабря 2019, 09:54

Президент подчеркнул, что не имеет влияния на Госбюро расследований.

Владимир Зеленский полагает, что за Петром Порошенко очень много различных грехов - Зеленский и Порошенко
За Петром Порошенко очень много различных грехов, полагает Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский считает, что за его предшественником - бывшим украинским лидером Петром Порошенко - очень много разных грехов. 

За экс-президентом много разных грехов, связанных с ним и с его окружением, рассказал Зеленский в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

Глава государства подчеркнул, что не имеет влияния на правоохранительные органы, в частности, на Государственное бюро расследований.

"…скажу откровенно: мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю и выясняем, что у нас происходит в стране. Мое личное мнение: за Петром Порошенко очень много различных грехов, связанных и с ним, и с его окружением…", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований проводит досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения Петром Порошенко госизмены во время подписания Минских соглашений по Донбассу. Напомним, экс-президент много раз не являлся на допросы к правоохранителям.

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