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"Кнопкодавству - нет": Рада приняла важный закон

19 декабря 2019, 19:19

Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство.

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 2148, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами (кнопкодавство). За документ проголосовал 261 народный депутат.

Согласно с данными сайта Рады, в Уголовном кодексе предусмотрели, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования за другого народного депутата Украины (неличное голосование) - карается штрафом от 51 до 85 тыс. грн.

Аппарат ВРУ обеспечивает видеофиксацию голосования нардепами во время пленарных заседаний.

По новым правилам, если нардеп заметил, что кто-то кнопкодавит, он требует прекратить голосование.

Председательствующий выясняет, присутствует ли народный депутат на заседании. Если депутата нет - председательствующий сообщает Раде о выявленном факте кнопкодавства и поручает Счетной комиссии изъять карточку отсутствующего нардепа.

Голосование, во время которого выявили факт кнопкодавства, проводится повторно.

После этого председательствующий поручает аппарату ВРУ подготовить сообщение о нарушении нардепом требования о личном голосовании. Уведомление вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью предоставляется спикеру ВРУ для направления в Госбюро расследований.

Кроме того, законопроект предоставляет право аккредитованным в парламенте журналистам сообщить о факте обнаружения кнопкодавства аппарата ВРУ, добавив видео или фото.

Напомним, для того, чтобы голосовать за своего коллегу, народные избранники сооружают целые конструкции на выдвижном столике.

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