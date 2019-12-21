"Бездарный и подлый": журналист рассказал, кто станет президентом после Зеленского

Виталий Портников / Главред

Президентом Украины может стать любой человек, который займет нишу "спасителя" и пообещает решить все проблемы украинцев, заявил журналист Виталий Портников.

"Если Зеленский в 2020 или 2021 году потеряет власть, это не значит, что президентом станет действующий политик. Но президентом может стать еще больший проходимец, чем тот, кого мы виртуально можем себе вообразить", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Аналитик убежден, что украинское общество отличается крайне низким уровнем политической культуры, ответственности, работоспособности и понимая реальности.

"У нас есть абсолютно безответственный, бездарный и подлый политический класс, в который перетекают шоумены, который подпитывается олигархами и который убеждает людей, что это не так", - добавил Портников.

Напомним, ранее эксперт пояснил рост рейтинга Зеленского.