Выборы в ОТГ: лидеры по явке избирателей

Явка на местных выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ) составила от 30% до 70%.

После обобщения предварительной информации, которая поступила в ЦИК от территориальных избирательных комиссий, лидером по явке избирателей по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года стала Сошичненская сельская ОТГ Камень-Каширского района Волынской области, в которой на избирательные участки явились 69,6% избирателей. На втором месте - Сахновецкая сельская ОТГ Староконстантиновского района Хмельницкой области с явкой 67,7%, третье место разделили Староселецкая сельская ОТГ Коростышевского района Житомирской области и Великобудищанская сельская ОТГ Гадяцкого района Полтавской области с явкой 67%.

Самую низкую явку зафиксировали в Пасичнянской сельской ОТГ Надворнянского района Ивано-Франковской области - всего 29,98%. На втором месте с конца расположилась Куриловская сельская ОТГ Купьянского района Харьковской области с явкой 32,5%, на третьем – Тернуватская поселковая ОТГ Новониколаевского района Запорожской области - 36,2%.

Как ранее писал Главред, "слуги народа" взяли каждый третий мандат.

Также напомним, 22 декабря в Украине стартовали местные выборы.