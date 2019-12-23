Выборы в местные советы Украины: "слуги народа" взяли каждый третий мандат

В Слуге народа заявили. что взяли каждый третий мандат на выборах в ОТГ / УНИАН

В президентской партии Слуга народа, которая по состоянию на декабрь лидирует в парламентском рейтинге, заявили, что их кандидаты получили каждый третий мандат на первых выборах депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые состоялись в воскресенье, 22 декабря.

"Обработано 75% участков. У нас 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии вместе взятые", - сообщили в пресс-службе Слуги народа.

Также в партии отметили, что они получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев.

"Каждый третий мандат наш", - подчеркнули в партии.

Отметим, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в выборах принимали участие представители 29 политических партий. Всего было образовано 1 734 территориальных одномандатных избирательных округа, а сумма на подготовку была предусмотрена в размере 21 842 200 гривен.

В то же время, в Национальной полиции сообщили, что с начала предвыборной кампании перед первыми местными выборами в объединенные территориальные общины было зарегистрировано 47 нарушений избирательного процесса.

Читайте такжеВыборы в "ЛНР" и "ДНР": Зеленский озвучил планыНапомним, ранее сообщалось, в Украине в воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах прошли первые местные выборы. Так, выборы голов прошли в 69 сельских, 16 сельских и одной городской ОТГ в 21 области Украины.