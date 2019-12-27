Главный враг Зеленского: эксперт назвал "кукловодов" украинских ультраправых

Василий Грицак курировал ультраправых, считает Константин Бондаренко / УНИАН

В ходе встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже президенту Владимиру Зеленскому был послан сигнал о том, что его главный враг находится не на востоке Украины, заявил политолог Константин Бондаренко.

"Его главный враг – это радикалы всех мастей, националисты, которые не дают возможности выполнять Минские договоренности", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт отметил, что спустя буквально несколько дней произошел серьезный удар по реноме националистов.

"Был послан сигнал кукловодам, которые руководят крайними националистами. Только ленивый не знает, кто организовывал и формировал разные ура-патриотические группировки… Корни идут к бывшему руководству СБУ. Это был привет, который передали генералу Грицаку и некоторым его заместителям", - добавил Бондаренко.

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Напомним, ранее политолог и социолог Виктор Небоженко заявил о том, что "нормандского формата" больше не существует.