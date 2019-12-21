Смерть "Нормандии": Украина остаётся без международной площадки – эксперт

Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / president.gov.ua

Политолог и социолог Виктор Небоженко заявил о том, что "нормандского формата" больше не существует.

"Умер "нормандский формат". Впервые с 2014 года Украина не имеет эффективной переговорной площадки, которая обеспечивала бы легитимность решений", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По мнению эксперта, об этом свидетельствует тот факт, что лидеры стран на переговорах в Париже занимались решением второстепенных проблем.

"Не было изюминки. Все четверо собрались зря. Украина остается без эффективного механизма и международной площадки", - добавил Небоженко.

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Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.