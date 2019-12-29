"Хорошая подвижка": в Совете Европы отреагировали на обмен заключенными

Обмен пленными / Reuters

В Совете Европы отреагировали на сегодняшний обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, назвали событие "хорошей подвижкой".

"Хорошая подвижка сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными "всех на всех", — написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтгенл в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО на подконтрольную территорию уже вернулись 25 украинцев.

Также напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского подсчитали, сколько украинцев вернулось из ОРДЛО,

Ранее Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными.