"Хорошая подвижка": в Совете Европы отреагировали на обмен заключенными

В Совете Европы поприветствовали обмен пленными между Украиной и сепаратистами ОРДЛО,
В Совете Европы отреагировали на сегодняшний обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, назвали событие "хорошей подвижкой".
"Хорошая подвижка сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными "всех на всех", — написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтгенл в Twitter.
Ранее сообщалось, что в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО на подконтрольную территорию уже вернулись 25 украинцев.
Также напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского подсчитали, сколько украинцев вернулось из ОРДЛО,