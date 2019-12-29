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Освобожденные из ОРДЛО украинцы вылетели из аэродрома Чугуев

29 декабря 2019, 20:54

Освобожденные из ОРДЛО украинцы вылетели из аэродрома "Чугуев" и направляются в "Борисполь".

Освобожденные в ОРДЛО украинцы

Украинцы, освобожденный в рамках обмена пленными с боевиками ОРДЛО, вечером в воскресенье, 29 декабря, вылетели из военного аэродрома Чугуева.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что освобожденные в ОРДЛО украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь" примерно за час.

Напомним, сегодня на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. До Украины с ОРДЛО вернулось 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих. 

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

Также Главред сообщал, офицер ВСУ указал на ошибку Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский ОРДЛО обмен пленными Украина
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