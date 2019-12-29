Украина выдала боевикам обвиняемого в покушении на Осмаева и Окуеву

Амина Окуева / Facebook.com

Украинская сторона выдала сепаратистам Артура Денисултанова, которого обвиняют в покушении на чеченских добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО Адама Осмаева и его жена Амина Окуеву.

"Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, - чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, - сегодня в числе других отправился по обмену в "ДНР", а оттуда поедет на родину в Россию. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения", - написала на своей странице в Facebook журналистка Екатерина Сергацкова.

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Напомним, 1 июня 2017 года на Адама Осмаева и Амину Окуеву произошло покушение в центре Киева. Они отправились на встречу с мужчиной, который представился французским журналистом. Когда они втроем оказались в автомобиле, "журналист" выстрелил в Осмаева, тяжело ранив его. Окуева успела выстрелить в киллера. По данным СМИ, убить Осмаева и Окуеву пытался личный киллер главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке "Динго". При себе он имел документы гражданина Украины на имя Дакара Александра Венусовича.

Адам Осмаев и Амина Окуева являются чеченскими добровольцами, принимавшими участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО. Адам Осмаев с 2015 года является командиром батальона им. Джохара Дудаева. Амина Окуева воевала в зоне АТО в качестве снайпера.

Также отметим, в Днепре появилась улица, названная в честь Амины Окуевой.