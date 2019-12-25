В Днепре одну из улиц назовут в честь убитой Амины Окуевой

Амина Окуева / Facebook.com

В Днепре переименовали одну из улиц в честь Амины Окуевой. Такое решение приняла Комиссия по переименованию при городском совете города.

По словам директора департамента социальной политики мэрии Днепра Юлии Дмитровой, ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях, пишет Радио Свобода. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, у которой пока не было имени.

В мэрии считают, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний.

"Комиссия приняла решение, проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено", - сказала Дмитрова.

Читайте такжеУкраинский фильм "Киборги" посвятили убитой Амине Окуевой

Амина Окуева - ветеран АТО, погибшая 30 октября 2017 года под Киевом: автомобиль, в котором она находилась с мужем, расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу. По факту убийства Окуевой было открыто уголовное производство по ст. 115 УК ("Умышленное убийство"). В 2018 году одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Ранее Главред писал, что в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева.

Также отметим, в Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна