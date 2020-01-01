Политтехнолог рассказал о ключевом просчете Зеленского

Главный просчет Владимира Зеленского вытекает из непродуманной кадровой политики и отсутствия "скамейки запасных", сказал политтехнолог / Reuters

Политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец полагает, что ключевой просчет президента Владимира Зеленского вытекает из непродуманной кадровой политики и отсутствия "скамейки запасных".

По этой причине к власти пришло много политических авантюристов, конъюнктурщиков, представителей окружения экс-президента Виктора Януковича, которые активно маскировались, множество сепаратистов - все они прошли в Верховную Раду по спискам партии главы государства Слуга народа, рассказал Березовец Главреду.

По мнению собеседника, в нашей стране вовсю идет монополизация власти.

"Если у Порошенко (экс-президент Петр Порошенко - Ред.) была политика кумовства, то у Зеленского - "сватовства". Активно сворачивается работа в гуманитарной политике. Во внешней политике мы столкнулись с катастрофой, потому что до самого низкого уровня доведены отношения с США…", - отметил он.

Напомним, политолог и директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев прогнозировал, что в 2020 году перед Владимиром Зеленским буде стоять несколько вызовов, в частности, земельная реформа и урегулирование ситуации на Донбассе.