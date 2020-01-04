Смерть Евросоюза и НАТО: Туск раскрыл коварные планы Путина

Туск назвал главные цели Путина / Reuters

Экс-глава Европейского союза Дональд Туск, который ранее попросил Польшу объединиться против наглой лжи Путина, заявил, что лидер Кремля стремится к тому, чтобы Европейский союз и НАТО распались.

При этом Пуск отметил, что у Путина есть партнеры в вопросе дезинтеграции Европы среди польской партии Право и справедливость, которая представлена в польском сенате 37% депутатов, а в Европарламенте 28%.

"Он за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", - заявил Туск, передает Польское радио.

Также туск обратил внимание на то, что в настоящее время угроза намного больше, чем это было ранее.

"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Дональда Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", - подчеркнул Туск.

Читайте также"Напоите его галоперидолом": "буйный" Лукашенко дал Украине совет о вступлении в НАТОНапомним, ранее бывший президент Евросовета Дональд Туск считает, что Европа обязана защитить Украину от агрессии Российской Федерации.

Туск отметил, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть проблемы с новыми мыслями и идеями, в том числе насчет НАТО и сближения с РФ.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что… Макрон будет здесь очень последовательным", - сказал экс-президент Евросовета.

Также ранее Дональд Туск сказал, что президент США Дональд Трамп молится за распад Европейского союза.

Туск подчеркнул, что Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС (Brexit).

"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он… молится за распад Союза", - заявил он.