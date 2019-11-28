Трамп молится за распад ЕС - Туск

Дональд Туск утверждает, что Дональд Трамп молится за распад ЕС / Reuters

Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что президент США Дональд Трамп молится за распад Европейского союза.

Американский лидер открыто выступает против единой Европы, рассказал еврочиновник в интервью Die Zeit, сообщает Reuters.

Туск подчеркнул, что Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС (Brexit).

"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он… молится за распад Союза", - заявил глава Евросовета.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден, который претендует на должность президента Штатов, назвал Дональда Трампа паталогическим лжецом и сказал, что тот абсолютно непригоден для поста главы страны и злоупотребляет своими полномочиями.