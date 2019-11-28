Трамп молится за распад ЕС - Туск

Президент США впервые в истории выступает против единой Европы, сказал председатель Евросовета.
Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что президент США Дональд Трамп молится за распад Европейского союза.
Американский лидер открыто выступает против единой Европы, рассказал еврочиновник в интервью Die Zeit, сообщает Reuters.
Туск подчеркнул, что Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС (Brexit).
"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он… молится за распад Союза", - заявил глава Евросовета.
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден, который претендует на должность президента Штатов, назвал Дональда Трампа паталогическим лжецом и сказал, что тот абсолютно непригоден для поста главы страны и злоупотребляет своими полномочиями.