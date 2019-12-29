Туск просит Польшу объединиться против наглой лжи Путина

Туск решительно настроен против Путина / Reuters

Экс-премьер Польши, бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что власть и оппозиция Польши должны резко ответить на ложь президента России Владимира Путина.

"Применительно к дерзкой лжи президента Путина и российской пропаганды нужна общая позиция польской власти и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры", - написал он в Twitter.

Слова Туска вязаны с тем, что президент Польши Анджей Дуда в ближайшее время должен согласовать с правительством реакцию по поводу слов президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны. Однако у главы государства уже начали говорить, что не хотят зацикливаться на словам главы Кремля.

Как известно, 19 декабря президент России Владимир Путин во время выступления оправдал ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию. Российский лидер назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.