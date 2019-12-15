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Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России

15 декабря 2019, 08:32

В Польще убеждены, что все попытки представить Российскую Федерацию в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

Кшиштоф Щерски
Кшиштоф Щерски сделала комплимент России / KPRP

Вслед за президентом Польши Анджеем Дудой, который заявил, что Россию нельзя называть врагом НАТО, политический комплимент Кремлю сделал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски.

По мнению Щерского, все попытки представить Российскую Федерацию в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

"Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности", — сказал он в интервью Reuters.

При этом ранее в Польше обвинили Российскую Федерацию в войне на территории Украины. По словам министра иностранных дел Польши Мариуша Каминского, именно Москва несет ответственность за войну на Донбассе.

Глава МИД Польши указал, что Кремль считает Запад своим врагом и ведет агрессивную политику.

"Люди, ответственные за войну в Украине и за ползучую агрессию против Запада, мечтают воссоздать международный порядок, в том числе европейский, на основе зон влияния, равновесия сил, где права и интересы меньших народов подчинены интересам "крупных государств", - цитирует Каминского Польское радио.

Читайте также"Замерзнут зимой": на решение Украины и Польши добывать газ в России ответили страшилкойНапомним, ранее  глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски заявил, что в случае ситуации, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы вместо Киева выберут Москву

"Только для стран нашего региона отношения с Киевом не являются функцией отношений с Москвой. Я боюсь, что если будет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, тогда другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев. выберут Москву. Затем украинские власти обратятся к государствам региона за помощью, как это было с первым и вторым Майданом. Но тогда Польша, возможно, уже не так охотно захочет туда ехать с автобусами поддержки", - сказал Щерски. 

Россия Кремль враг Кшиштоф Щерски
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